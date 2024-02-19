На шахту в ДНР из Новокузнецка отправили первый дизелевоз ZIM-120

По данным правительства Кузбасса, на шахту в ДНР отправили первый кузбасский дизель-гидравлический тягач ZIM-120, грузоподъёмные балки и заправочную станцию. Соглашение о поставке в Донецкую Народную Республику подписал «Завод инновационного машиностроения» в Новокузнецке.
Дизелевоз позволит угольщикам ДНР перевозить многотонные грузы, людей и материалы, осуществлять маневровые работы в забое. В целом это повысит производительность шахты и облегчит труд горняков.
Завод с 2021 года выпускает дизель-гидравлические тягачи мощностью 80, 120 и 148 кВт и сопутствующее оборудование: грузоподъёмные балки от 8 до 36 тонн, пассажирские вагоны, заправочные станции. Большинство узлов тягачей производятся из российских комплектующих, что позволяет не зависеть от санкций и роста валют.
Также сибирские инженеры создали электронную систему управления, благодаря которой можно контролировать работу оборудования и его параметры с поверхности. Некоторые показатели контролирует система автоматического управления гидравлическим транспортом.
Мы писали, что в этом году на кузбасские разрезы запустят беспилотные самосвалы челночного типа. Техника сможет работать по заданному режиму без участия оператора.