На шахту в ДНР из Новокузнецка отправили первый дизелевоз ZIM-120

Завод с 2021 года выпускает дизель-гидравлические тягачи мощностью 80, 120 и 148 кВт и сопутствующее оборудование: грузоподъёмные балки от 8 до 36 тонн, пассажирские вагоны, заправочные станции. Большинство узлов тягачей производятся из российских комплектующих, что позволяет не зависеть от санкций и роста валют.