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Лисицы Петербурга открыли сезон охоты на женихов

У лисиц Петербурга и Ленобласти начались лисовины, сезон поиска самцов в конце зимы, сообщил биолог Павел Глазков в личном блоге «Каждой твари по паре». Специалист подробно рассказал об особенностях брачных игр лисов, которых в Ленобласти насчитывается около трех тысяч и 40 под Петербургом.
Источник: Reuters

Самки для привлечения внимания периодически начинают громко и специфично кричать. Также для привлечения самцов они делают пахучие метки. В свою очередь, самцы буквально выстраиваются в очередь за лисицей. Брачный ритуал рыжих зверьков подразумевает ходьбу лиса шаг в шаг за самкой. Порой одновременно за одной лисицей могут идти несколько женихов.

Продлится поиск партнера у лисов до начала апреля. Пара пробудет друг с другом в ожидании родов и будет растить лисят, пока те не смогут самостоятельно существовать без родителей.

флора и фауна