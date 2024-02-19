Лисицы Петербурга открыли сезон охоты на женихов

Самки для привлечения внимания периодически начинают громко и специфично кричать. Также для привлечения самцов они делают пахучие метки. В свою очередь, самцы буквально выстраиваются в очередь за лисицей. Брачный ритуал рыжих зверьков подразумевает ходьбу лиса шаг в шаг за самкой. Порой одновременно за одной лисицей могут идти несколько женихов.