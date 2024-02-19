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Суд в Новосибирске отправил за решетку мать, выбросившую в мусорный бак младенца

По ходатайству следствия Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня заключил под стражу 22-летнюю Светлану Баштакову, которой вменяется в вину покушение на убийство ребенка (ст. 30, ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.
Источник: AP 2023

Как писал «Ъ-Сибирь», днем 16 февраля в мусорном контейнере, расположенном на придомовой территории одного из многоквартирных, прохожий обнаружил новорожденного ребенка. Мальчика, который был завернут в полиэтиленовый пакет, доставили в медучреждение.

17 февраля следователи сообщили о задержании подозреваемой. Медики не нашли противопоказаний для ее ареста.

Илья Николаев.