Суд в Новосибирске отправил за решетку мать, выбросившую в мусорный бак младенца

Как писал «Ъ-Сибирь», днем 16 февраля в мусорном контейнере, расположенном на придомовой территории одного из многоквартирных, прохожий обнаружил новорожденного ребенка. Мальчика, который был завернут в полиэтиленовый пакет, доставили в медучреждение.



17 февраля следователи сообщили о задержании подозреваемой. Медики не нашли противопоказаний для ее ареста.



Илья Николаев.