Отключение трех светофоров в Воронеже перенесли с 19 на 20 февраля

Из-за внедрения интеллектуальной транспортной системы с 10:00 до 12:00 светофор не будет работать у дома № 10 по улице Плехановской на пересечении с площадью Ленина. А на проспекте Революции у остановки «Театр кукол» и у Главпочтамта светофоры будут отключены с 11:00 до 14:00.