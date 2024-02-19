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В Красноярском крае присвоили названия девяти географическим объектам

В их число вошли бухта Аварийная, мыс Тупой и река Шустрая.
Источник: Комсомольская правда

Река Шустрая, мыс Тупой и бухта Аварийное. Теперь такие географические места официально есть в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.

Полный список мест, которым присвоили названия, выглядит так.

— бухта Аварийная, побережье Карского моря, юго-западнее островов Баклунда;

— бухта Восточная, побережье Карского моря, южнее островов Баклунда;

— бухта Опасная, побережье Карского моря;

— острова Баклунда, побережье Карского моря, севернее мыса Штеллинга;

— острова Сторожевые, побережье Карского моря, северо-западнее мыса Тупой.

— река Саболянг, правый приток реки Аварийная, впадающей в Карское море;

— мыс Тупой, побережье Карского моря, к западу от бухты Открытая;

— мыс Шенрок, побережье Карского моря, северо-западнее бухты Опасная;

— река Шустрая, правый приток реки Малая Лемберова, впадающей в Енисейский залив.

Как пояснили в Росреестре, раньше все перечисленные названия не были официально зарегистрированы.