В Красноярском крае присвоили названия девяти географическим объектам

Река Шустрая, мыс Тупой и бухта Аварийное. Теперь такие географические места официально есть в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.
Полный список мест, которым присвоили названия, выглядит так.
— бухта Аварийная, побережье Карского моря, юго-западнее островов Баклунда;
— бухта Восточная, побережье Карского моря, южнее островов Баклунда;
— бухта Опасная, побережье Карского моря;
— острова Баклунда, побережье Карского моря, севернее мыса Штеллинга;
— острова Сторожевые, побережье Карского моря, северо-западнее мыса Тупой.
— река Саболянг, правый приток реки Аварийная, впадающей в Карское море;
— мыс Тупой, побережье Карского моря, к западу от бухты Открытая;
— мыс Шенрок, побережье Карского моря, северо-западнее бухты Опасная;
— река Шустрая, правый приток реки Малая Лемберова, впадающей в Енисейский залив.
Как пояснили в Росреестре, раньше все перечисленные названия не были официально зарегистрированы.