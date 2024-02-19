В Красноярске благодаря прокуратуре отремонтируют могилу ветерана войны

В Красноярске прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о сохранении памяти защитников Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Жительница города обратилась в администрацию Красноярска с заявлением о ремонте и благоустройстве могилы своего дедушки — ветерана Великой отечественной войны, удостоенного ордена «Красной Звезды».
Долгое время департамент городского хозяйства не желал удовлетворять заявление и выполнять работы. Однако прокуратура направила в суд иск о возложении на муниципалитет обязанности выполнить требуемые работы по благоустройству могилы и отремонтировать памятник.
Суд удовлетворил иск прокуратуры. Исполнение находится на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае осудили охранника, который устроился по поддельным документам.