В Казани 19 февраля стартовали «Игры будущего». В отеле «Корстон» уже идут матчи группового этапа по онлайн-стратегии Dota 2, сообщили организаторы.
Турнир начался с поединка в группе A между российской командой One Move и китайской LGD Gaming, а в группе B Echpo4mak из России играет с Invictus Gaming из Китая. В 16:40 встретятся команды Liga Team и Neon Esports (группа С, Россия — Китай).
Кроме того, с 14:00 в «Татнефть Арене» начнется турнир по фиджитал-хоккею. Так, в 19:00 встретятся российские киберкоманды «Интер» и «Феникс», в 20:30 — «Ак Барс» и «Космос».
«Игры будущего» — это международный турнир, который впервые проводится в Казани. В его программу входит 21 дисциплина.
Ранее мы опубликовали полную программу соревнований «Игр будущего» в Казани.