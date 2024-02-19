Получить срок за цветок смогут жители Хабаровского края

В основном вьюнок высаживают не только на приусадебных участках, но и на балконах. Теперь данный цветок станет вне закона. За выращивание данного растения может наступить уголовная ответственность. Не сказать, что дачники и другие садоводы расстроились из-за нового запрета, однако считают его нелепым, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Правительство РФ.
О том, что популярное растение попало в список запрещенных, стало известно недавно, после публикации постановления правительства РФ. В документе говорится, что семена ипомеи трехцветной содержат в своем составе эргин (LSA) — производное лизергиновой кислоты. А в свою очередь, это токсичное вещество, распространение которого запрещено на территории России.
Уточняется, что если на участке количество вьюнков ипомеи окажется больше десяти, то физлица могут быть арестованы на срок до 15 суток или оштрафованы на сумму в пять тысяч рулей. Для организаций штраф будет составлять сотни тысяч рублей. Если количество цветов составит более 100 штук, то владельцам у3частка может грозить до двух лет лишения свободы. Такое же наказание предусматривается за хранение трех граммов семян этого растения.
Основная проблема состоит в том, что садовый цветок, который очень любят высаживать вдоль оград, разрастается и распространяется довольно быстро, почти как сорняк. И борьба с этим ц3ветком на участке очень сложна, придется прополоть весь участок вдоль и поперек.
К слову, поставщики уже разослали в садоводческие торговые точки список семян этих цветов, запрещенных к продаже. В рекомендациях убрать с реализации значатся такие, как: «Фортуна», «Звездная ночь», «Забава», «Танец теней», «Летающая тарелка», «Райские бабочки» и еще около десятка сортов.
Чтобы не нарваться на запрещенку, случайно приобретя «уголовные» семена, лучше покупать посевной материал в сертифицированных магазинах.