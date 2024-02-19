Получить срок за цветок смогут жители Хабаровского края

Уточняется, что если на участке количество вьюнков ипомеи окажется больше десяти, то физлица могут быть арестованы на срок до 15 суток или оштрафованы на сумму в пять тысяч рулей. Для организаций штраф будет составлять сотни тысяч рублей. Если количество цветов составит более 100 штук, то владельцам у3частка может грозить до двух лет лишения свободы. Такое же наказание предусматривается за хранение трех граммов семян этого растения.