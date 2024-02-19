В мэрии пояснили, почему не могут залатать ямы на трассе в Прегольский

«Из-за того, что уровень воды понижается медленно, и ни один из видов асфальта применить невозможно, было принято решение для предотвращения аварийности засыпать выбоины щебнем, — пояснили в пресс-службе. — На этой неделе планируется устранение дефектов на более возвышенных участках со стороны проспекта Победы и от Преголи. Засыпанные щебнем выбоины на середине дороги заасфальтируют после схода воды».