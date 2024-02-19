Жителям Волгограда и области рассказали, кто может войти к ним домой без спроса

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованную информацию, без разрешения могут войти в квартиры сотрудники ФСБ для того, чтобы поймать преступников или предотвратить преступления. Кроме того, если есть угроза государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности. Не требуется разрешение и полицейским для поимки подозреваемых, выяснения обстоятельств несчастного случая, спасению людей и имущества при беспорядках и ЧС.