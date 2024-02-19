Жителям Волгограда и области рассказали, кто может войти к ним домой без спроса

Жители Волгоградской области не всегда могут рассчитывать на неприкосновенность собственного жилища. В квартиры и дома волгоградцев имеют право войти без разрешения особые люди — сотрудники определенных ведомств. Но пройти через дверь без спроса они смогут только при наличии оснований, которые прописаны в законах Российской Федерации. Специальную памятку подготовил информационный портал «Объясняем. Волгоградская область».
Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованную информацию, без разрешения могут войти в квартиры сотрудники ФСБ для того, чтобы поймать преступников или предотвратить преступления. Кроме того, если есть угроза государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности. Не требуется разрешение и полицейским для поимки подозреваемых, выяснения обстоятельств несчастного случая, спасению людей и имущества при беспорядках и ЧС.
«Прийти в гости» без спроса хозяина квартиры или дома могут судебные приставы для исполнения решения суда — для ареста и изъятия имущества, выселения должника и вселения взыскателя. Коммунальщикам разрешается войти без разрешения вместе с полицейскими или судебными приставами — в зависимости от ситуации. Например, это может произойти, если хозяина квартиры долго нет, а нужно отремонтировать трубы.
Для ликвидации пожара или утечки газа разрешается войти в жилище без спроса специалистам аварийно-спасательных служб.