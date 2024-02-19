Морось, дожди, снег и ветер: калининградские синоптики заявили, что к среде погода в области ухудшится

Океанические воздушные массы с запада обеспечат в регионе умеренное тепло с небольшим повышением температуры к середине недели. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
В понедельник, 19 февраля, по всему региону ожидается тепло до +2…+4 градуса и облачность. Ближе к полудню начнётся мокрый снег, переходящий в дождь, который продлится до конца суток. Ветер до вечера будет юго-восточным, умеренным (4−8 м/с), потом на западе региона сменится на южный и юго-западный.
Ночью во вторник, 20 февраля, на востоке области ожидается 0…+1, в Калининграде и на западе — от +1 до +3. Днём по всей территории региона +2…+4. Метеорологи обещают облачность с небольшими осадками, преимущественно в виде дождя/мороси. Ветер будет западным и северо-западным, умеренным (3−7 м/с).
Ночью в среду, 21 февраля, температура поднимется до +2…+4, днём потеплеет до +4…+6. Ожидается преимущественно облачная погода с дождями в течение всего дня. Ветер будет юго-западным, к вечеру переменится на западный, скорость — 5−10 м/с, в порывах до 12−14 м/с.
«Во второй половине недели ожидается смещение центра циклонической депрессии в сторону Европы и параллельно с этим усиление зоны высокого давления над Уралом. Такая комбинация синоптической обстановки будет способствовать поступлению более тёплых воздушных масс с южной части континента, поэтому вероятно дальнейшее потепление к концу недели, при этом вряд ли обойдётся без обильных осадков!» — сообщают метеорологи.
В Калининграде на неделе воздух прогреется до +10 градусов.