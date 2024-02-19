Морось, дожди, снег и ветер: калининградские синоптики заявили, что к среде погода в области ухудшится

В понедельник, 19 февраля, по всему региону ожидается тепло до +2…+4 градуса и облачность. Ближе к полудню начнётся мокрый снег, переходящий в дождь, который продлится до конца суток. Ветер до вечера будет юго-восточным, умеренным (4−8 м/с), потом на западе региона сменится на южный и юго-западный.