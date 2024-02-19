100-летнюю лавку, куда за лекарствами ходил сам Маршак, спас губернатор Кубани

«Аптека находится в состоянии ликвидации», — такое сообщение появилось в реестре аптечных сетей 14 февраля.
Речь идет о самой старой аптеке в Краснодаре, но дело, конечно, не в назначении здания на углу улиц Гоголя и Янковского, а в его истории и интерьерах. Она как будто из сказки Корнея Чуковского про доктора Айболита.
«Аптеке на Гоголя» уже больше 100 лет. Она была построена известным Екатеринодарским магистром фармации Яковым Явеловым в 1918 году, но продолжала работать по сей день.
— Сегодня аптека № 8 — единственная сохранившаяся в Краснодаре с тех времен, — подтверждает историк и краевед Виталий Бондарь.
Внутри здания — как в музее, ты будто попадаешь в другую эпоху. Прилавки выполнены из массивного дерева, резные шкафчики. На верхних полках — различные колбы и склянки — они дополняют атмосферу этого местечка. На гарнитуре высечены вензеля. Подняв голову, можно увидеть расписанный вручную потолок и деревянную люстру с белыми плафончиками. Они тоже сохранились здесь с 1918 года.
Сюда за лекарствами приходил еще сам Самуил Яковлевич Маршак. Все дело в том, что детский писатель в то время жил по соседству с аптекой, в здании напротив. Сама аптека расположилась на первом этаже старого особняка, принадлежащего барону Леонарду Штейнгелю, владельцу кирпичного завода и маслобойного предприятия.
Однако, похоже, интерьеры ее нужно спасать.
Дело в том, что эта аптека-музей была частью сети МУП «Аптеки Кубани». То есть муниципальное предприятие находится на балансе города и его казны. В 2024 году городские власти приняли решение избавиться от этого бремени.
— Тем более это предписывает федеральный закон. Все МУПы, которые не выполняют функций жизнеобеспечения — водо-, теплоснабжения, необходимо ликвидировать и новых не создавать, — говорит юрист Алексей Анашкин. — Правда, закон предоставляет альтернативу — перевод МУПов в другую форму собственности, например муниципальное казенное учреждение.
Но решение в Краснодаре принято.
— Собственник — мэрия города — решил так. Нас ликвидируют и все. До июня всем сотрудникам пришлют уведомления о прекращении трудовых отношений, выплаты все получат, — рассказала руководитель «Аптек Кубани» Наталья Грымарь. — Мне неизвестны мотивы такого решения. Могу сказать одно, наши аптеки рентабельны и мы закончили год с хорошей доходностью.
К слову, аптека-музей на Гоголя защищена законом как памятник культурного наследия. Ее интерьеры нельзя менять. Но чем она еще может быть, если не аптекой?
К слову, в мэрии Краснодара ситуацию с ее закрытием не комментируют. До июня (срок ликвидации «Аптек Кубани») несколько месяцев, но аптеку уже закрыли на учет.
ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР.
В ситуацию вмешался губернатор Краснодарского края.
— Сеть муниципальных аптек Краснодара останется в государственной собственности, — сообщили в пресс-службе администрации края. — МУП «Краснодарское городское аптечное управление» — все аптеки сети по поручению губернатора перейдут в ГУП «Кубаньфармация». Все рабочие места сохранятся за сотрудниками сети аптек. Выдача льготных лекарственных препаратов будет производится в полном объеме по тем же адресам. Аптеки продолжат свою работу в привычном для посетителей режиме — процесс реорганизации проведут так, чтобы пользователи не почувствовали изменений.