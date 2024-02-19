Циклон Рикса пригнал на Кубань снег: Холодная погода сохранится в Краснодарском крае

«В крае сейчас стоит антициклон. Поэтому ни с каким циклоном, тем более, с Москвой, мы не связаны. У нас просто проходит холодный фронт», — сообщила «КП» — Кубань" заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.