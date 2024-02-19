Циклон Рикса пригнал на Кубань снег: Холодная погода сохранится в Краснодарском крае

Циклон Рикса, накрывший Москву 18 февраля снегом, дождем и сильным ветром не дошел со всей своей мощью до территории Краснодарского края. Но пригнал в наш регион похолодание и снег.
Белые хлопья заметили утром 19 февраля в Тимашевске. Позже снег повалил и в разных частях Краснодара, но сугробов ждать не стоит. Температура воздуха не опускается ниже нуля, поэтому снег мгновенно тает.
«В крае сейчас стоит антициклон. Поэтому ни с каким циклоном, тем более, с Москвой, мы не связаны. У нас просто проходит холодный фронт», — сообщила «КП» — Кубань" заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.
Небольшой дождь со снегом продолжит идти в Краснодаре днем 19 февраля. Ветер будет дуть от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1…-1 градусов, днем +3…+5 градусов.
«В ближайшие дни погода будет оставаться примерно такой же. Каких-то сильных морозов или хорошего тепла ждать не стоит. Температура воздуха будет держаться в районе +5 градусов, сильного ветра не будет, осадки ожидаются на территории всего края».
При этом с 20 по 22 февраля в горах Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Выше 1 тысячи метров будет сильно лавиноопасно. Уже с 23 февраля погода постепенно начнет налаживаться. Температура воздуха в выходные прогреется до +14 градусов.
Напомним, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру оперативных служб 112.