Из-за аномальных морозов на омских трассах «застывают» автомобили

В понедельник, 19 февраля 2024 года, в пресс-службе Сибуправтодора рассказали о проблемах, возникающих у некоторых водителей на трассе из-за аномальных морозов. По информации федомства, за последние три дня в регионах Западной Сибири сотрудники дорожных служб шесть раз приходили на выручку водителям в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях.