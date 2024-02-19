Из-за аномальных морозов на омских трассах «застывают» автомобили

При этом зафиксировано 15 аварийных остановок, связанных с перемерзанием топлива и механизмов автомобилей.
Так, поздним вечером 15 февраля на Южном обходе Омска с перемерзанием топливной системы столкнулся водитель большегруза. Дорожники доставили мужчину в гостиницу, где он мог безопасно переночевать, автомобиль же в светлое время суток отремонтирован собственными силами организации.
В Сибуправтодоре добавили, что с проблемами в мороз сталкиваются не только грузовики: в Новосибирской и Кемеровской областях в минувшие выходные вышли из строя два пассажирских автобуса.
«Под контролем дорожных служб находится каждый случай аварийных остановок на федеральных дорогах. Если ремонт требует времени, дорожники эвакуируют его с проезжей части для обеспечения безопасности движения или организуют прикрытие с помощью патрульных машин и дорожных знаков, а также обеспечивают безопасные условия для водителей и пассажиров», — отмечают в управлении.
В Сибуправтодоре напомнили, что по прогнозам синоптиков, морозы в Омской области задержатся до 21 февраля, поэтому жителям стоит по возможности отказаться от дальних поездок. Если же поездку нельзя отложить, нужно проверить техническое состояние автомобиля. запастись теплыми вещами, горячим чаем и средствами ремонта.