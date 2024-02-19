На Нагаевском шоссе в Уфе рассосались пробки

Напомним, сегодня ранним утром на данном направлении образовался затор. Автовладельцы не могли подняться по улице Колгуевской из-за гололеда. Вдобавок поперек дороги встал автобус. По данным «Уфаводоканала», произошла утечка воды. В результате дороги покрылись льдом, что и привело к заторам. Также последствия пробки на себе прочувствовали жители микрорайона Кузнецовский затон. Из-за пробок автобусы курсировали с большим опозданием.