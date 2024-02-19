Запылившуюся станцию метро «Заречная» приведут в порядок весной

В Нижнем Новгороде на станции метро «Заречная» сделают уборку в апреле этого года. Об этом рассказали представители мэрии в социальных сетях, отвечая на вопросы подписчиков.
Один из неравнодушных жителей Нижнего Новгорода обратил внимание, что декоративные элементы на стенах станции покрылись пылью и нуждаются в уборке.
В ответ мэрия сообщила, что комплексную уборку на станциях метрополитена проводят раз в год. В этом году она состоится в апреле — тогда-то стены и полы приведут в порядок.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что станция метро «Кировская» переходит на новый режим работы.