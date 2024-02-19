В Гурьевске осудят мужчину, который пьяный угнал машину и сбил пенсионерку

Следователи передали в суд дело в отношении 33-летнего ранее судимого жителя Гурьевска, которого обвиняют в совершении 4 преступлений. Мужчина угнал чужой автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и сбил на нём пенсионерку.
История случилась в апреле прошлого года, когда обвиняемый гостил у знакомых в Салаире и пьяный угнал их «Ниссан Блюберд». На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на 70-летнюю пенсионерку, после чего скрылся. Женщину доставили в больницу, ей был причинён тяжкий вред здоровью. Фигурант пытался уехать от патрульного автомобиля госавтоинспекции, но не справился с управлением и на высокой скорости съехал в кювет, где «Ниссан» перевернулся.
Выяснилось, что обвиняемый сел за руль чужой машины уже будучи наказанным за пьяный угон. Водительских прав у кузбассовца не было. Также установлено, что он причастен к краже телевизора, который похитил из частной гостиницы и сдал в ломбард. По санкциям статьи фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.