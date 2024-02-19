В Гурьевске осудят мужчину, который пьяный угнал машину и сбил пенсионерку

История случилась в апреле прошлого года, когда обвиняемый гостил у знакомых в Салаире и пьяный угнал их «Ниссан Блюберд». На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на 70-летнюю пенсионерку, после чего скрылся. Женщину доставили в больницу, ей был причинён тяжкий вред здоровью. Фигурант пытался уехать от патрульного автомобиля госавтоинспекции, но не справился с управлением и на высокой скорости съехал в кювет, где «Ниссан» перевернулся.