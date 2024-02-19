Цикличный режим уборки снега позволил избежать пробок в Нижнем Новгороде

Цикличный режим уборки снега в выходные позволил избежать дорожных заторов в Нижнем Новгороде 19 февраля, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе администрации города.
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрея Житникова, подготовка к предстоящему снегопаду велась с 15 февраля и была активизирована в пятницу и в выходные дни.
«В субботу, когда снегопада еще не было, основные действия были направлены на обработку магистралей противогололедными материалами и уборку снежных валов на улично-дорожной сети города, — сказал Житников. — Во время сильного снегопада в воскресенье комбинированные дорожные машины проводили прометание и обработку дорог, основная работа по уборке и вывозу снега была продолжена после снегопада в ночь на 19 февраля».