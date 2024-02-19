На севере Омской области волки начали подходить к деревням

На севере Омской области в нескольких районах заметили волков неподалёку от человеческого жилья. Хищники активны в Тарском, Седельниковском и Муромцевском районах.
В Минприроды Омской области отмечают, что для этого времени года нашествие волков обычное явление. Хищникам становится тяжело добывать себе пропитание в лесу, и они ищут более лёгкую добычу. Как правило, это собаки.
«Ничего в этом нет необычного. Волки на севере есть, они там постоянно обитают. Волки и в прошлом году заходили. Снега много. Для них легкая добыча — это сидящие на цепях собаки», — цитирует «Новый Омск» первого заместителя главы ведомства Сергея Палагуту.