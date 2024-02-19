На севере Омской области волки начали подходить к деревням

«Ничего в этом нет необычного. Волки на севере есть, они там постоянно обитают. Волки и в прошлом году заходили. Снега много. Для них легкая добыча — это сидящие на цепях собаки», — цитирует «Новый Омск» первого заместителя главы ведомства Сергея Палагуту.