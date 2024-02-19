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В ростовском зоопарке показали волшебного кролика

Посетителям ростовского зоопарка показали редкое животное, похожее на кролика, белку и медвежонка одновременно.
Источник: laplaya-rus.ru

Посетителям ростовского зоопарка показали редкое животное, похожее на кролика, белку и медвежонка одновременно. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского зоопарка.

Илийская пищуха или «волшебный кролик» — это животное, открытое в 1983 году в Китае. Внешне похожа на мохнатого кролика.

На самое деле это млекопитающее семейства пищуховых, эндемик (животное или растение, характерное для определенной местности, территории — прим.ред.) северо-западного Китая. Животное находится под угрозой исчезновения, в мире их осталось порядка 1000 особей.

Увидеть «волшебного кролика» можно в Ростовском зоопарке.