Праздничный салют ожидает екатеринбуржцев на этой неделе

«Шесть раритетных 76-миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-3, выпущенных в 1942 году и принимавших участие в боевых действиях во время ВОВ, дадут 30 залпов с промежутком в 20 секунд. Орудия обеспечат только звук залпа, небо над уральской столицей засияет фейерверком из более 500 салютных изделий: “Фиалка”, “Вега” и “Ассоль”. В салютную батарею входят 70 больших шаров калибра 125 мм и 100 маленьких калибром 105 мм», — говорится в сообщении.
Напомним, текущая рабочая неделя в России будет сокращенной в связи с празднованием 23 Февраля. Работать россияне будут с 19 по 22 февраля, соответственно, с понедельника по четверг. Пятница будет выходным днем. Рабочее время в четверг будет сокращено на час в связи с тем, что этот день является предпраздничным.