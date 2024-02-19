Праздничный салют ожидает екатеринбуржцев на этой неделе

Напомним, текущая рабочая неделя в России будет сокращенной в связи с празднованием 23 Февраля. Работать россияне будут с 19 по 22 февраля, соответственно, с понедельника по четверг. Пятница будет выходным днем. Рабочее время в четверг будет сокращено на час в связи с тем, что этот день является предпраздничным.