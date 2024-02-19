Во всех регионах Узбекистана до начала осени построят приюты для бездомных животных

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. До сентября этого года в каждом регионе республики планируется открыть приюты для ухода за бездомными животными. Об этом заявлено в проекте Госпрограммы на 2024 год, сообщает корреспондент Podrobno.uz.