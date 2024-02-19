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Во всех регионах Узбекистана до начала осени построят приюты для бездомных животных

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. До сентября этого года в каждом регионе республики планируется открыть приюты для ухода за бездомными животными. Об этом заявлено в проекте Госпрограммы на 2024 год, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

В 14 регионах республики будут выделены земельные участки для создания приютов, в которых будут содержать бездомных животных и ухаживать за ними. Датой завершения строительства приютов для бездомных животных обозначен сентябрь 2024 года.

Для выполнения строительных работ по созданию приютов на платформе Е-аукцион будет объявлен конкурс.

Отметим, что инициатива строительства приютов по областям республики обозначена в рамках достижения глобальной цели Госпрограммы — устранения экологических проблем, влияющих на жизнь человека.

За реализую проекта назначены ответственные ведомства: Совет министров Каракалпакстана, ташкентский и областные хокимияты. Предполагается, что финансирование будет осуществляться из местного бюджета и Фонда экологии.

Курировать проект строительства приютов в Узбекистане будут глава Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов и председатель Госкомитета по ветеринарии и развитию животноводства Бахром Норкобилов.

Напомним, что в октябре 2023 года крупнейшему в Узбекистане приюту «Хаёт» взялись помогать чиновники и сотрудники Нацгвардии — возле Чирчика выделено место под новый приют, построить который помогут нацгвардейцы, а также хокимияты области и Чирчика.

А ранее приют «Хаёт» объявил о прекращении приема животных из-за отсутствия поддержки властей.