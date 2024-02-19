Во всех регионах Узбекистана до начала осени построят приюты для бездомных животных

В 14 регионах республики будут выделены земельные участки для создания приютов, в которых будут содержать бездомных животных и ухаживать за ними. Датой завершения строительства приютов для бездомных животных обозначен сентябрь 2024 года.
Для выполнения строительных работ по созданию приютов на платформе Е-аукцион будет объявлен конкурс.
Отметим, что инициатива строительства приютов по областям республики обозначена в рамках достижения глобальной цели Госпрограммы — устранения экологических проблем, влияющих на жизнь человека.
За реализую проекта назначены ответственные ведомства: Совет министров Каракалпакстана, ташкентский и областные хокимияты. Предполагается, что финансирование будет осуществляться из местного бюджета и Фонда экологии.
Курировать проект строительства приютов в Узбекистане будут глава Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов и председатель Госкомитета по ветеринарии и развитию животноводства Бахром Норкобилов.
Напомним, что в октябре 2023 года крупнейшему в Узбекистане приюту «Хаёт» взялись помогать чиновники и сотрудники Нацгвардии — возле Чирчика выделено место под новый приют, построить который помогут нацгвардейцы, а также хокимияты области и Чирчика.
А ранее приют «Хаёт» объявил о прекращении приема животных из-за отсутствия поддержки властей.