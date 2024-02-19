Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси на 20 февраля

Во вторник будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), ночью местами по западу сильный снег. В отдельных районах слабые туман и гололед. По северу во многих районах, на остальной территории местами на дорогах образуется гололедица.