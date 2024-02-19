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За день в Ташкенте выпало 12% месячной нормы осадков — Узгидромет

В Узгидромете назвали высоту снежного покрова и количество осадков, которые наблюдались в столице в воскресенье.
Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 69% 759 мм рт. ст. +3°
Источник: Uznews

По данным Узгидромета, 18 февраля в столице выпало 7 мм снега, или около 12% месячной нормы осадков.

Среднесуточная температура воздуха в этот день была на 5 градусов ниже климатической нормы.

Напомним, ранее хокимият столицы предупреждал о сильном снегопаде продолжительностью не менее 12 часов и выпадении двухмесячной нормы осадков. Позже сообщение было отредактировано на основании сведений Узгидромета, прогнозировавшего снегопад в течение всего нескольких часов.

Согласно прогнозу Узгидромета, на предстоящей рабочей неделе по Узбекистану сохранятся осадки в виде снега и холодная погода.