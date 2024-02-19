За день в Ташкенте выпало 12% месячной нормы осадков — Узгидромет

Напомним, ранее хокимият столицы предупреждал о сильном снегопаде продолжительностью не менее 12 часов и выпадении двухмесячной нормы осадков. Позже сообщение было отредактировано на основании сведений Узгидромета, прогнозировавшего снегопад в течение всего нескольких часов.