За день в Ташкенте выпало 12% месячной нормы осадков — Узгидромет

По данным Узгидромета, 18 февраля в столице выпало 7 мм снега, или около 12% месячной нормы осадков.
Среднесуточная температура воздуха в этот день была на 5 градусов ниже климатической нормы.
Напомним, ранее хокимият столицы предупреждал о сильном снегопаде продолжительностью не менее 12 часов и выпадении двухмесячной нормы осадков. Позже сообщение было отредактировано на основании сведений Узгидромета, прогнозировавшего снегопад в течение всего нескольких часов.
Согласно прогнозу Узгидромета, на предстоящей рабочей неделе по Узбекистану сохранятся осадки в виде снега и холодная погода.