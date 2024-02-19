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Калининградцам рассказали, как в короткую рабочую неделю будут ходить областные автобусы

Выходные начнутся с пятницы.

В регионе в связи с короткой рабочей неделей изменится расписание областных автобусов. Об этом сообщают представители местного мининфраструктуры.

«Обращаем ваше внимание, что 23 февраля областные автобусы будут курсировать по расписанию выходных и праздничных дней. Пожалуйста, планируйте свои поездки с учётом этой информации», — говорится в сообщении.

Расписание автобусов можно проверить есть на сайте автовокзала Калининграда.

Калининградцам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале. Отдыхать предстоит три дня подряд. 23 числа отмечается День защитника Отечества, поэтому пятница будет выходным днём.