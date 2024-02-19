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Новокузнечанин взыскал с угольного предприятия 600 тыс. рублей за травму

Во время работы мужчина получил перелом плечевой кости.

Как сообщает прокуратура Кемеровской области, новокузнецкий угольщик взыскал 600 тыс. рублей с работодателя за травму на производстве.

Известно, что истец работал в угольной компании учеником подземного электрослесаря. Во время выполнения служебных обязанностей он упал и получил травму в виде консолидированного перелома головки левой плечевой кости. Падение произошло из-за того, что предприятие не обеспечило безопасность на рабочем месте.

После травмы у новокузнечанина развился посттравматический артроз, из-за которого он утратил профессиональную трудоспособность на 30%. Суд посчитал, что оснований достаточно, и вынес заключение о взыскании компенсации морального вреда.

Также мы писали, что беременная мысковчанка, поскользнувшаяся во дворе, взыскала 50 тыс. рублей с УК.