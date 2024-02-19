Новокузнечанин взыскал с угольного предприятия 600 тыс. рублей за травму

Известно, что истец работал в угольной компании учеником подземного электрослесаря. Во время выполнения служебных обязанностей он упал и получил травму в виде консолидированного перелома головки левой плечевой кости. Падение произошло из-за того, что предприятие не обеспечило безопасность на рабочем месте.