В Башкирии назвали один из лучших способов сохранения здоровья

Как пояснила доктор, диспансеризация — это комплексное медицинское обследование, которое проводится для оценки состояния здоровья человека, выявления заболеваний (в том числе хронических и онкологических) на ранней стадии. В нее входит как плановый осмотр терапевта, так и ряд дополнительных исследований, например: ЭКГ, флюорография, анализы крови. Диспансеризация проводится бесплатно при наличии паспорта и полиса обязательного медицинского страхования.
Сегодня наиболее распространенные причины инвалидности и преждевременной смертности населения в России — это хронические неинфекционные заболевания, такие как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, злокачественные новообразования, сахарный диабет и другие. Пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр можно в своей поликлинике: с 18 до 39 лет — профилактический медосмотр проводится ежегодно.
Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года (в этом году — 2006, 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985 года рождения). С 40 лет и старше диспансеризацию нужно проходить ежегодно (включая профилактический медицинский осмотр).