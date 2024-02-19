В Башкирии назвали один из лучших способов сохранения здоровья

Сегодня наиболее распространенные причины инвалидности и преждевременной смертности населения в России — это хронические неинфекционные заболевания, такие как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, злокачественные новообразования, сахарный диабет и другие. Пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр можно в своей поликлинике: с 18 до 39 лет — профилактический медосмотр проводится ежегодно.