В Новосибирске на месяц ограничат движение транспорта по улице Писарева

В Центральном районе Новосибирска на месяц будет ограничено движение по улице Писарева. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Проезжая часть в районе дома № 95а по улице Семьи Шамшиных будет сужена на 3,5 метра с 26 февраля по 26 марта.
В течение месяца сотрудники компании «Квартал Мылзавод. Новосибирск. Специализированный застройщик» будут проводить на этом участке земляные работы для реконструкции сетей водоснабжения.
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и информационными щитами.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске на два месяца ограничат движение по улице Промышленной.