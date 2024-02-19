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В Новосибирске на месяц ограничат движение транспорта по улице Писарева

Проезжая часть будет сужена для реконструкции сетей водоснабжения.
Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Центральном районе Новосибирска на месяц будет ограничено движение по улице Писарева. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Проезжая часть в районе дома № 95а по улице Семьи Шамшиных будет сужена на 3,5 метра с 26 февраля по 26 марта.

В течение месяца сотрудники компании «Квартал Мылзавод. Новосибирск. Специализированный застройщик» будут проводить на этом участке земляные работы для реконструкции сетей водоснабжения.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и информационными щитами.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске на два месяца ограничат движение по улице Промышленной.