В мэрии Новосибирска напомнили, когда дети могут не идти в школу

Так, при похолодании до −25 градусов и ниже, дошкольники и учащиеся 1−4 классов могут оставаться дома. Мороз −30 градусов и ниже дает право ученикам 5−9 классов не идти в школу. Десяти- и одиннадцатиклассникам разрешено пропустить уроки, если столбик термометра показывает −35 градусов. О том, что ребенок не придет на занятия, необходимо сообщить классному руководителю.