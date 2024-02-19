В мэрии Новосибирска напомнили, когда дети могут не идти в школу

В ближайшие дни в Новосибирске ожидаются заморозки до −36 градусов. Могут ли школьники прогулять уроки из-за сильного мороза, рассказали в городской администрации.
Так, при похолодании до −25 градусов и ниже, дошкольники и учащиеся 1−4 классов могут оставаться дома. Мороз −30 градусов и ниже дает право ученикам 5−9 классов не идти в школу. Десяти- и одиннадцатиклассникам разрешено пропустить уроки, если столбик термометра показывает −35 градусов. О том, что ребенок не придет на занятия, необходимо сообщить классному руководителю.
Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 20 февраля столбики термометров понизятся до −36 градусов, 21 февраля — до −35 градусов, 22 февраля — до −34.