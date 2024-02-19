Сноубордист из Новосибирска спас человека из-под лавины

Сноубордист из Новосибирска Алексей Соболев вместе с группой друзей спас человека из-под лавины.
Инцидент произошел на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Приятели заметили мужчину, который приблизился к опасной зоне у карниза. Они предупредили человека и продолжили спуск.
В скором времени они заметили сход лавины в том месте, где ранее видели туриста. Молодые люди поспешили на место. Они оперативно обнаружили руку пострадавшего в снегу. После друзья показали помощь пострадавшему.
Турист избежал серьезных травм, с ним все в порядке.