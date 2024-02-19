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Сноубордист из Новосибирска спас человека из-под лавины

Вместе с друзьями он оказал помощь пострадавшему.
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Сноубордист из Новосибирска Алексей Соболев вместе с группой друзей спас человека из-под лавины.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Приятели заметили мужчину, который приблизился к опасной зоне у карниза. Они предупредили человека и продолжили спуск.

В скором времени они заметили сход лавины в том месте, где ранее видели туриста. Молодые люди поспешили на место. Они оперативно обнаружили руку пострадавшего в снегу. После друзья показали помощь пострадавшему.

Турист избежал серьезных травм, с ним все в порядке.