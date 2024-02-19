Доцент КФУ предупредил о повышении атмосферного давления

Доцент кафедры метеорологии КФУ Тимур Аухадеев поделился прогнозом погоды на ближайшую неделю. По его словам, осадки в виде снега, наблюдавшиеся недавно, не продолжатся в ближайшие дни из-за повышения атмосферного давления.
В течение следующей недели ожидается умеренно морозная погода с дневными температурами около −6…-8°C и ночными −10…-12°C. В конце недели могут выпасть незначительные осадки в виде снега.
«Важно отметить, что с изменением характера погоды у нас будет повышаться атмосферное давление. В ближайшие сутки прогнозируется, что давление повысится на 9 мм ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствие метеозависимых людей», — рассказал Аухадеев.
Ранее мы писали, что научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд поделился наблюдениями о нынешней зиме в России, отметив значительное отклонение погодных условий от климатической нормы. По его словам, такая плотность снега, которая является ключевым показателем снежности зимы, не наблюдалась в стране на протяжении нескольких десятилетий.