Доцент КФУ предупредил о повышении атмосферного давления

Ранее мы писали, что научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд поделился наблюдениями о нынешней зиме в России, отметив значительное отклонение погодных условий от климатической нормы. По его словам, такая плотность снега, которая является ключевым показателем снежности зимы, не наблюдалась в стране на протяжении нескольких десятилетий.