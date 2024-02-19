В Уфе ликвидируют коммунальную аварию на улице Колгуевской

Аварийно-восстановительная бригада оперативно прибыла на место происшествия, аварийный участок был отключен. Специалисты произвели согласование подземных коммуникаций. На время проведения работ без холодной воды остались 30 частных домов по ул. Колгуевской, 13, 13а, 14, 22, 22а, 22/2, 24, 26, 30а, 30б, 30 В, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 60, 60а, 62, 64, 64а, 66, 68.
Предварительной причиной утечки стал коррозионный износ трубопровода. Точная причина будет установлена после производства работ.
Добавим, что из-за разлива воды на дороге образовалась наледь, которая затруднила движение транспорта, в том числе спровоцировала занос автобуса, на время перекрывшего проезд. Для обеспечения безопасности работники коммунального хозяйства Кировского района Уфы произвели обработку дороги противогололедными материалами.