Выходные в марте 2024 года: как отдыхаем на 8 Марта

В марте 2024 года при пятидневной рабочей неделе россияне официально отдыхают: 2 и 3 марта — в субботу и воскресенье; 8, 9 и 10 марта — с пятницы по воскресенье; 16 и 17 марта — в субботу и воскресенье; 23 и 24 марта — в субботу и воскресенье; 30 и 31 марта— в субботу и воскресенье.