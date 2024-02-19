Выходные в марте 2024 года: как отдыхаем на 8 Марта

Итак, 8 марта Россия отмечает Международный женский день. Праздник выпадает на пятницу, которая объявлена выходным днем. Таким образом рабочая неделя будет сокращенной: 7 марта — короткий рабочий день, 8,9 и 10 марта — выходные, 11-го числа — рабочий день.
В марте 2024 года при пятидневной рабочей неделе россияне официально отдыхают: 2 и 3 марта — в субботу и воскресенье; 8, 9 и 10 марта — с пятницы по воскресенье; 16 и 17 марта — в субботу и воскресенье; 23 и 24 марта — в субботу и воскресенье; 30 и 31 марта— в субботу и воскресенье.
Всего в марте 2024 года 31 день: 20 рабочих и 11 выходных. При сорокачасовой рабочей неделе в марте 159 рабочих часов.