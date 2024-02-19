Все почтовые отделения Прикамья изменят график работы на 22−23 февраля

В Пермском крае в связи с Днем защитника Отечества изменится график работы Почты России. Как сообщает пресс-служба компании, 22 февраля все отделения закроются на час раньше.
23 февраля станет выходным днем. Почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.
Найти ближайшее отделение Почты или уточнить ее расписание можно на официальном сайте организации или в ее мобильном приложении.