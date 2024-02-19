Южноуральский миллиардер из списка Forbes продавал мороженое на московском вокзале

«Я продавал мороженое на Белорусском вокзале… Недолго. Нас быстро выгнали. Это был первый предпринимательский опыт. Потом, конечно, были другие многочисленные провальные попытки. Но предпринимательский азарт от этого не потух. Напротив, желание преуспеть только разгоралось», — рассказал миллиардер.