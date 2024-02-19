Южноуральский миллиардер из списка Forbes продавал мороженое на московском вокзале

«Я продавал мороженое на Белорусском вокзале… Недолго. Нас быстро выгнали. Это был первый предпринимательский опыт. Потом, конечно, были другие многочисленные провальные попытки. Но предпринимательский азарт от этого не потух. Напротив, желание преуспеть только разгоралось», — рассказал миллиардер.
Рыбаков отметил, что добиться успехов в предпринимательской деятельности можно тем, кто не готов мириться с обстоятельствами, жить по чужим правилам: «Это дело только для несогласных».
Человек должен быть причиной происходящего на своем жизненном пути, считает бизнесмен.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на 84-м месте списка российских бизнесменов, чье состояние превышает 1 млрд долларов, расположился председатель совета «Рыбаков Фонда» Игорь Рыбаков. Его состояние составляет 1,4 млрд долларов (плюс 300 млн долларов).