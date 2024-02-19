В Челябинской области участок трассы М-5 вновь закроют ради буровзрывных работ

Также автомобилистам напомнили, что узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской области можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351)266−65−63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).