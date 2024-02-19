В Челябинской области участок трассы М-5 вновь закроют ради буровзрывных работ

Дорожное движение закроют с 9 до 14 часов на участке с 1565 по 1576 километры, между мостами через реки Атя и Ук.
— Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта, — предупредили в управлении. — Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен.
Перекрытие дорожного движения до 1 октября 2024 года будет проводится в Ашинском районе еженедельно по вторникам или четвергам, в зависимости от погодных условий. Водителям рекомендуют учитывать ограничения и корректировать свои маршруты.
Также автомобилистам напомнили, что узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской области можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351)266−65−63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).
Несколько дней назад в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» жителей мегаполиса предупредили об изменении маршрута популярного троллейбуса в связи с модернизацией контактной сети.