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Салют в честь Дня защитника Отечества пройдет на набережной Самары 23 февраля

Праздничный салют начнется в Самаре в День защитника Отечества в 21:00 и продлится 20 минут.
Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 23 февраля 2024 года, в Самаре пройдет праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Стали известны его время начала и длительность.

Световое представление состоится на набережной реки Волга. Оно начнется в 21:00 и будет длиться около 20 минут. За это время выполнят 30 залпов из гаубиц и запустят более 350 фейерверков «Вега» и «Ассоль» из салютных установок.

Ранее под Самарой на полигоне Рощинский артиллеристы ЦВО провели репетицию салюта ко Дню защитника Отечества. Военнослужащие выполнили залпы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, а также отработали сборку салютных кассет и синхронность выстрелов из пушек.

Отмечается, что благодаря тренировке артиллерийская батарея сможет добиться слаженности действий расчетов орудий во время праздничного салюта. А самарцы смогут насладиться красивым зрелищем. Напомним, жители Самары рассказали, как относятся к 23 февраля.

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