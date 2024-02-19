Салют в честь Дня защитника Отечества пройдет на набережной Самары 23 февраля

В пятницу, 23 февраля 2024 года, в Самаре пройдет праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Стали известны его время начала и длительность.
Световое представление состоится на набережной реки Волга. Оно начнется в 21:00 и будет длиться около 20 минут. За это время выполнят 30 залпов из гаубиц и запустят более 350 фейерверков «Вега» и «Ассоль» из салютных установок.
Ранее под Самарой на полигоне Рощинский артиллеристы ЦВО провели репетицию салюта ко Дню защитника Отечества. Военнослужащие выполнили залпы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, а также отработали сборку салютных кассет и синхронность выстрелов из пушек.
Отмечается, что благодаря тренировке артиллерийская батарея сможет добиться слаженности действий расчетов орудий во время праздничного салюта. А самарцы смогут насладиться красивым зрелищем. Напомним, жители Самары рассказали, как относятся к 23 февраля.