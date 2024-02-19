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В Новосибирске ввели режим «черного неба»

Режим «черного неба» ввели в Новосибирске. Он продлится несколько дней. В это время в атмосфере будут благоприятные условия для рассеивания вредных примесей.

В Новосибирске ввели режим «черного неба». Он действует с 15:00 часов 19 февраля до 18:00 часов 21 февраля. В это время в атмосфере будут благоприятные условия для рассеивания вредных примесей.

— Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, — сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области со ссылкой на информацию Западно-Сибирского гидрометцентра.

Кроме того, с 20 по 23 февраля в Новосибирске будут сохраняться аномально крепкие морозы. Местами морозы будут доходить до −40 градусов. Такая же погода ожидается и в соседних регионах.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске вновь продлили разрешение на строительство нового кампуса НГУ.

экология