В Уфе на улице Октябрьской революции вырубят 61 дерево

На участке от улицы Ленина до Цюрупы запланировано переустройство подземных коммуникаций: водопровода, силовых кабелей и кабелей освещения, установка велодорожки и тротуарной гранитной плитки. Предусмотрено озеленение и вырубка аварийных насаждений.
С 23 февраля по 8 марта работы будут проводиться на участке от Ленина до Цюрупы. Здесь уберут 61 дерево.
Всего на данном участке имеется 257 деревьев. Их средний возраст — 70 лет. Большинство из них ослаблены, сухие или повреждены.
Взамен старых деревьев при благоустройстве ул. Октябрьской революции и прилегающих территорий высадят более 660 деревьев.