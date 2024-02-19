Омичка стала звездой музыкального шоу Андрея Малахова

«Я из города Омска. Училась в городе Ташкенте в эстрадно-цирковом училище. Училась по классу вокала у народной артистки России Эллы Назаровой. Потом был пединститут, филфак, а дальше — встреча всей моей жизни. И вот эта песня — это, наверное, мой посыл ко всем тем, кто ещё не испытал большой любви. Всё будет. Только откройте себя, и всё будет у вас. Встретится та любовь, которая будет с вами идти по жизни», — рассказала омичка.