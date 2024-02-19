Омичка стала звездой музыкального шоу Андрея Малахова

Жительница Омска Елена Вахний выступила в шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». На телеканале «Россия 1» она исполнила композицию «Пусть вам повезёт в любви» Игоря Крутого и Игоря Николаева.
«Я из города Омска. Училась в городе Ташкенте в эстрадно-цирковом училище. Училась по классу вокала у народной артистки России Эллы Назаровой. Потом был пединститут, филфак, а дальше — встреча всей моей жизни. И вот эта песня — это, наверное, мой посыл ко всем тем, кто ещё не испытал большой любви. Всё будет. Только откройте себя, и всё будет у вас. Встретится та любовь, которая будет с вами идти по жизни», — рассказала омичка.
Елена прожила с супругом Виктором 30 лет. Мужчина умер от онкологии 4,5 года назад. Сейчас омичка живёт в доме с собаками. По словам Елены, питомцы помогли ей пережить уход мужа. У омички также есть дочь и внучка.