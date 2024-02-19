В Екатеринбурге планируют снять уральскую версию «Слова пацана»

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе фонда, сейчас книга готовится к передаче в издательство, ее рабочее название — «Все совпадения случайны». Сейчас ведутся переговоры об экранизации рукописи.



Книга должна выйти весной, иллюстрациями станут фотографии, которые делали местные фотографы в 90-е годы. «Говорить “банды Екатеринбурга” было бы неверно: банды — это улица. Вот в Казани были банды. А у нас действовали организованные преступные сообщества (Уралмаш, Центровые, Синие, афганцы). Организованная преступность потому и называется “организованной”, потому что срослась с властью и силовиками», — рассказал господин Кабанов.



По словам составителя книги Евгения Фатеева, в ней написано обо всем — от детства до сегодняшних дней. Он отметил, что сейчас ведутся переговоры с продюсерами об экранизации рукописи. Рабочее название для киносериала — «Криминальная столица России».



В 2023 году в прокат вышел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сюжет рассказывает о жизни молодежных ОПГ в советской Казани в конце 1980-х годов. Главный герой 14-летний Андрей из интеллигентной семьи знакомится участником банды «Универсам» — Маратом, после встречи с ним Андрей становится участником уличной ОПГ.



В начале февраля в уральской столице в Музее Бориса Ельцина прошел паблик-ток «Чего стоило слово пацана? Феномен уличной преступности на рубеже эпох 1980−1990-х годов». На мероприятии выступил Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х», по мотивам которой режиссер Жора Крыжовников снял нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».