Омичам рассказали, будет ли парад на 23 февраля

В День защитника Отечества 23 февраля на Соборной площади Омска не будет проводиться парад. Построение войск омского гарнизона в честь Дня защитника Отечества в последний раз проводилось в городе в 2020 году. Далее парад перестали проводить из-за ковидных ограничений.
Пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева подтвердила порталу Om1.ru, что парада на 23 февраля в плане праздничных мероприятий нет.
Согласно медиаплану правительства на 23 февраля запланированы концерт в Доме Дружбы и мероприятия в округах, а также возложение цветов к памятникам.