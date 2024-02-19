Рамадан в 2024 году: даты, традиции, как соблюдать мусульманский пост

Кроме запрета на пищу и воду днем, также запрещается курить и нюхать табак и кальян. Нельзя провоцировать рвоту и проглатывать любую мокроту, которая попала в рот — это считается питьем. Но не страшно, если верующий проглотит слюну. Кстати, если верующий забылся и случайно что-то съел и выпил, но потом опомнился и прекратил — он продолжает пост. Считается, что это Аллах его угостил.