Рамадан в 2024 году: даты, традиции, как соблюдать мусульманский пост

Пост в исламе — один из самых строгих во всех мировых религиях. Это время осмысления и духовного очищения, кроме того, так верующие проверяют силу своего духа. Условия поста: совершеннолетие, наличие здравого рассудка и полное здоровье.
Что можно делать в Рамадан.
Кроме запрета на пищу и воду днем, также запрещается курить и нюхать табак и кальян. Нельзя провоцировать рвоту и проглатывать любую мокроту, которая попала в рот — это считается питьем. Но не страшно, если верующий проглотит слюну. Кстати, если верующий забылся и случайно что-то съел и выпил, но потом опомнился и прекратил — он продолжает пост. Считается, что это Аллах его угостил.
Что можно в Рамадан.
Можно принимать душ и лекарства через укол, полоскать рот, пробовать пищу, но не глотать. Также можно закапывать глаза лекарственными препаратами и красить глаза сурьмой. Не страшно, если верующий проглотит остатки пищи, которые застряли между зубов, если они не больше горошины. Также не запрещается сдавать кровь.
Что можно есть на сухур и ифтар.
Сухур — это время перед восходом солнца, которое отводится на прием пищи. Необходимо поесть до начала наступления рассвета. Однако не следует есть еду, оставшуюся с вечера. Также не рекомендуется переедать — нужно съесть столько, чтобы бодрости и сил хватило на день.
Что касается меню, то строгих указаний нет. Специалисты советуют употреблять больше сложных углеводов, таких как каши, салаты, сухофрукты и некоторые виды хлеба.
Ифтар — время сразу после захода солнца. Перед приемом пищи нужно поблагодарить Аллаха за щедрость и прочесть молитву. При приеме пищи также нельзя объедаться. Важно выпить достаточное количество воды, которой не хватало днем. В это время на стол ставят лучшие блюда, как фрукты, так и выпечку. Но Медики советуют избегать на ифтар жирное и жареное.
Кстати, если верующий проживает в часовом поясе, где время между восходом и закатом может быть очень долгим, пост можно совершать по часам Мекки.