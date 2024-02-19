Самарские комики выбрали команду Тимура Батрутдинова в популярном телешоу

Команда из Самарской области выступила в юмористическом шоу на популярном телеканале и прошла в следующий этап. Комики продолжат свой путь в проекте под руководством звездного наставника.
Во время выступления коллектив «ЖМЖ» из Суходола показали искрометный юмор, который одобрили не только зрители, но и члены жюри. Как рассказали участники самарской команды, по итогам первого этапа их выбрали Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов и Алексей Щербаков. Самарцы присоединились к борьбе за приз в 10 миллионов рублей под наставничеством Тимура Батрутдинова.
— У нас есть с ним фотография, сделанная год назад, так что мы посчитали это знаком. Мы рады, что всем наставникам понравился наш юмор, — отметили участники «ЖМЖ».
Сергей Светлаков после выступления ребят оценил новизну и свежесть подачи команды, а Батрутдинов упомянул интересное сочетание юмора и привлекательности участников. Отмечается, что долгие годы самарцы играли в КВН под названием «2×2».