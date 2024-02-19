Самарские комики выбрали команду Тимура Батрутдинова в популярном телешоу

Во время выступления коллектив «ЖМЖ» из Суходола показали искрометный юмор, который одобрили не только зрители, но и члены жюри. Как рассказали участники самарской команды, по итогам первого этапа их выбрали Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов и Алексей Щербаков. Самарцы присоединились к борьбе за приз в 10 миллионов рублей под наставничеством Тимура Батрутдинова.