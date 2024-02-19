Петербурженка добилась отмены штрафа за парковку из-за зависшего приложения

— Женщина четыре раза вносила по 100 рублей за размещение транспорта на платной парковке. После первой оплаты она не покинула территорию стоянки, а продлила сессию, но оплата прошла только через минуту и 32 секунды. При этом у нее имело 10 минут, чтобы покинуть парковку. В это время она могла там беспрепятственно находиться, — уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.