Петербурженка добилась отмены штрафа за парковку из-за зависшего приложения

Три тысячи рублей штрафа получила жительница Петербурга за полторы минуты стоянки на платной парковке без оплаты. Но оказалось, что женщина оплатила место как положено, но приложение зависло, поэтому и возник этот разрыв. Однако это не приняли во внимание, и все равно начислили штраф. Горожанку это не устроило, и она обратилась в суд.
— Женщина четыре раза вносила по 100 рублей за размещение транспорта на платной парковке. После первой оплаты она не покинула территорию стоянки, а продлила сессию, но оплата прошла только через минуту и 32 секунды. При этом у нее имело 10 минут, чтобы покинуть парковку. В это время она могла там беспрепятственно находиться, — уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
В связи с этим суд пришел к выводу, что женщина не хотела уклониться от оплаты парковки, а временной разрыв действительно образовался из-за непрохождения платежа. Поэтому штраф горожанке отменили.