В 14 многоэтажках в центре Воронежа временно отключат холодную воду

Специалисты водоканала будут менять участок трубы диаметром 100 мм по улице Черняховского, 6н, а также задвижки диаметром 100 мм по проспекту Труда, 17 и 19, рассказали в компании.



В связи с этим подачу холодной воды ограничат:



с 10:00 до 14:00 — по улице Черняховского, 4, 6, а также по 121 стрелковой дивизии, 3;



с 10:00 до 15:00 — по проспекту Труда (1, 3, 4, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 25) и улице Урицкого, 66а.



Ольга Семенова.