Московские фонтаны начали готовить к новому сезону

«Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением российской столицы. Есть как традиционные сооружения, так и “сухие”, плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже в полном объеме приступили к проведению подготовительных мероприятий», — сказал Бирюков.