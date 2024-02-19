Московские фонтаны начали готовить к новому сезону

«Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением российской столицы. Есть как традиционные сооружения, так и “сухие”, плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже в полном объеме приступили к проведению подготовительных мероприятий», — сказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что после консервации фонтанов на зиму специалисты проверили конструкции находящихся под землей и в коллекторах сооружений.
«В настоящее время приступили к плановому ремонту электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, проводится диагностика гидравлики. Приводим в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, тщательно проверяем системы вентиляции и отопления помещений насосных станций», — пояснил Бирюков.
Он добавил, что на финальном этапе специалисты подготовят внешние чаши сооружений. Все фонтаны расконсервируют, тщательно промоют после зимы специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы внешней подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов.