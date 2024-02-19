Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Московские фонтаны начали готовить к новому сезону

В столице началась подготовка фонтанов к новому сезону, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Источник: РИА "Новости"

«Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением российской столицы. Есть как традиционные сооружения, так и “сухие”, плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже в полном объеме приступили к проведению подготовительных мероприятий», — сказал Бирюков.

Заместитель мэра напомнил, что после консервации фонтанов на зиму специалисты проверили конструкции находящихся под землей и в коллекторах сооружений.

«В настоящее время приступили к плановому ремонту электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, проводится диагностика гидравлики. Приводим в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, тщательно проверяем системы вентиляции и отопления помещений насосных станций», — пояснил Бирюков.

Он добавил, что на финальном этапе специалисты подготовят внешние чаши сооружений. Все фонтаны расконсервируют, тщательно промоют после зимы специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы внешней подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов.

архитектура