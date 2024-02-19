Новосибирского блогера, стрелявшего из машины, освободили

Напомним, что внимание полиции к себе Богдан привлек своим видео. Парень ехал в компании друзей по Октябрьскому мосту и в какой-то момент начал стрелять из пистолета. На него завели уголовное дело по статье хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.