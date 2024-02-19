Новосибирского блогера, стрелявшего из машины, освободили

Новосибирского блогера Богдана Киселева освободили из-под домашнего ареста. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
— Наконец-то все закончилось! Ребята, я долго ждал этого момента. 4 месяца я сидел дома, — заявил Богдан Киселев.
Так же судя по фотографии, которую выложил блогер, он сходил церковь.
Напомним, что внимание полиции к себе Богдан привлек своим видео. Парень ехал в компании друзей по Октябрьскому мосту и в какой-то момент начал стрелять из пистолета. На него завели уголовное дело по статье хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.