У Алиева не наполнился стаканчик, Бойкова винила себя, а Москвина пугала. Как для фигуристов прошла Спартакиада

Дмитрий Алиев признался, что у него не стоит на российские соревнования, 82-летняя Москвина угрожала журналистам, а Дмитрий Козловский кричал на партнершу за сорванный элемент, который стоил им золота. Отдел спорта «Фонтанки» — о главных сюжетах прошедшего соревнования фигуристов на Спартакиаде, которая в этом году заменила финал Гран-при России.
Стаканчик не наполнился.
Один из самых ярких моментов прошедшего турнира в Магнитогорске связан с петербургским фигуристом Дмитрием Алиевым. Чемпион Европы 2020 года провалил короткую программу, заняв по ее итогам восьмое место. Это настолько сильно его впечатлило, что 24-летнего спортсмена буквально прорвало в микст-зоне, где обычно произносят скучные комментарии.
«Серый прокат получился. Стаканчик не наполнился. У нас от старта к старту одни и те же участники. Меня очень цепляло, когда в европейские годы с Хави Фернандесом соревновался… Здесь для меня все старты одинаковые. Они круто сделаны, но я настолько привык к ребятам, что выходишь и думаешь… Не хочу оскорблять ребят, но у меня не стоит, понимаете… Не хватает драйва», — заявил Алиев.
Во-первых, у Алиева оказались проблемы не только с… мотивацией, но и фактурой. Как хлестко заметила олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская у себя в телеграм-канале, единственный раз, когда Дмитрий оказался на одном пьедестале с Хавьером случился на Чемпионате Европы в 2018. Но даже тогда Хавьер обошел россиянина на 20 с лишним баллов.
«Когда он успел перегореть? В этом сезоне ни разу хорошо не катался. Он что, первого сентября перегорел?» — прокомментировала речь Алиева заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова для «Матч ТВ».
В произвольной программе Алиев сумел собраться и показал третий результат, но в итоговом протоколе по сумме двух выступлений этого хватило лишь для четвертого места (282,78 баллов). Тем не менее, фигурист остался доволен.
«Передаю привет всем тем, кто вчера меня отправлял соревноваться с юниорами», — сказал Алиев на камеру в кисс-энд-край.
А после пришел в микст-зону вместе со своим тренером Евгением Рукавицыным, который бросился защищать своего подопечного разговорами о патриотизме.
«Скажу вам, мы прожили непростую ночь. <…> Я воспитываю ребят в ключе патриотизма. Мы счастливы кататься здесь, мы безумно рады. У нас было огромное количество разных предложений, условно говоря, о смене гражданства, но мы их даже не обсуждали. Мы патриоты, мы хотим кататься за Россию и в России. Его обвинили, что он чуть ли не предатель. Хотя мы патриоты».
Журналисты уловили недосказанное и уточнили, значат ли слова про непростую ночь, что тренеру и фигуристу звонили из руководства фигурного катания. Рукавицын на это лишь покачал головой и промолчал.
Золотые медали другой петербуржец Евгений Семененко (304,40), серебро — москвич Марк Кондратюк (297,72), а бронзу тоже петербуржец Владислав Дикиджи (283,48), видимо окончательно пришедший в себя после нападения в метро.
Бабушка Тамара.
В соревнованиях спортивных пар настоящая борьба развернулась между двумя петербургскими дуэтами: Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым и Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским. Оба раньше тренировались у Тамары Москвиной, но Бойковой с Козловским в мае 2023 года надоело делить лед с прямыми конкурентами и они перешли к Этери Тутберидзе. Та, правда, в решающий момент их бросила.
Мишина с Галлямовым победили (239,11), а Бойкова с Козловским (230,79) стали вторыми. Многое определила ошибки Бойковой: в короткой программе она коснулась льда рукой, в произвольной — сорвала поддержку. После окончания произвольной Козловский даже накричал на партнершу.
«Мы сейчас проигрываем исключительно из-за своих ошибок. В основном моих ошибок, надо работать», — призналась Бойкова в микст-зоне.
«У меня не было никакой потери концентрации, прокат шел хорошо, в качественном соревновательном настрое, была допущена позорная ошибка, которая испортила все впечатления от проката», — заявил Козловский.
Их тренер Этери Тутберидзе почему-то не приехала в Магнитогорск. Она даже не дала никаких объяснений по этому поводу. Лишь опубликовала у себя в соцсетях, как она вместе с собачкой смотрела прокат Бойковой и Козловского на экране катка в московском районе Ясенево.
Для сравнения 82-летняя Тамара Москвина не поленилась и приехала поддержать своих учеников. Да и с журналистами она ведет себя не в пример проще.
«Если кто-то из журналистов будет плохо относиться ко мне, смотрите…», — грозно предупредила Москвина.
«Секреты не раскрываем, если только под дулом пистолета. Надо на следующий год сделать что-то совершенно новое, чтобы вы сказали: “Вот это да, бабушка Тамара!”», — продолжала разрывать Москвина. И ведь сможет удивить, вообще не сомневаемся.
Чемпионка без короны.
На этом фоне совсем спокойно прошли соревнования среди девушек и танцевальных дуэтов. В танцах обошлись совсем без сенсаций. Золото взяли Александра Степанова/Иван Букин (222,53), серебро — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (211,44), бронзу — Ирина Хавронина/Девид Нарижный (209,04).
У одиночниц Аделии Петросян даже отсутствие Тутберидзе не помешало с огромным запасом занять первое место (252,97). Ее уже признали новой звездой тренерского штаба Тутберидзе. Про Камилу Валиеву вспоминают все реже и то, в основном, в контексте совсем непрофильных новостей, например, о том, что она выпустит совместную песню с певицей MIA BOYKA. Дисквалифицированную фигуристку теперь вычеркивают даже из ледовых шоу-программ. Что касается 16-летней Петросян, то она пока старается держаться скромно.
«Лично для себя я не считаю, что у меня корона растет. Надеюсь, что остальные люди тоже так считают. Ну, по крайней мере, меня еще не упрекнули в том, что я звездой стала», — заявила она.
Второе место заняла, что особенно приятно, представительница петербургского СШОР Анна Фролова (225,98). Единственный недочет был в комбинации тройной лутц (недокрут) — двойной аксель — двойной тулуп, но это не помешало ей переписать личное достижение в произвольной — 149.43, а также по сумме двух программ почти на 6 баллов. Фигуристки такого уровня в Петербурге не было со времен Елизаветы Туктамышевой.
Ксения Синицына из московского клуба «Снежные барсы» стала третьей (224,65).
«Нет международных соревнований, все равно немножко число спортсменов уменьшилось, не у всех есть мотивация кататься (яркий спич Дмитрия Алиева стал своего рода референсом для всей Спартакиады — ред.). Мне нравится это дело, я понимаю, что, кроме этого, я больше ничего не умею, просто рада, что я катаюсь».
Общие итоги лучше всего подвела Татьяна Тарасова, которая заявила, что все участники Спартакиады катались либо очень хорошо, либо потрясающе, а первые имена, по ее мнению, выступили «просто гениально». Ну и нельзя не сказать про интерес: трибуны арены «Металлург», которая вмещает 7500 зрителей, были переполнены все три соревновательных дня.
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру».