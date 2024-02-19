У Алиева не наполнился стаканчик, Бойкова винила себя, а Москвина пугала. Как для фигуристов прошла Спартакиада

«Серый прокат получился. Стаканчик не наполнился. У нас от старта к старту одни и те же участники. Меня очень цепляло, когда в европейские годы с Хави Фернандесом соревновался… Здесь для меня все старты одинаковые. Они круто сделаны, но я настолько привык к ребятам, что выходишь и думаешь… Не хочу оскорблять ребят, но у меня не стоит, понимаете… Не хватает драйва», — заявил Алиев.