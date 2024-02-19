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В Беларуси вырос уровень производственного травматизма

Уровень производственного травматизма в минувшем году вырос на 4%.
Источник: Смартпресс

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает агентство «Минск-Новости».

Вместе с тем, добавил он, количество погибших на производстве снизилось на 11%.

В основном случаи травмирования происходили в сферах сельского хозяйства, транспорта и строительства.

Как сообщил Генпрокурор, по вине нанимателей травмирован каждый четвертый работник. Большинство же пострадавших получили травмы по собственной неосторожности.