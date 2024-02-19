В Беларуси вырос уровень производственного травматизма

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает агентство «Минск-Новости».



Вместе с тем, добавил он, количество погибших на производстве снизилось на 11%.



В основном случаи травмирования происходили в сферах сельского хозяйства, транспорта и строительства.



Как сообщил Генпрокурор, по вине нанимателей травмирован каждый четвертый работник. Большинство же пострадавших получили травмы по собственной неосторожности.