Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает агентство «Минск-Новости».
Вместе с тем, добавил он, количество погибших на производстве снизилось на 11%.
В основном случаи травмирования происходили в сферах сельского хозяйства, транспорта и строительства.
Как сообщил Генпрокурор, по вине нанимателей травмирован каждый четвертый работник. Большинство же пострадавших получили травмы по собственной неосторожности.
В Беларуси вырос уровень производственного травматизма
Уровень производственного травматизма в минувшем году вырос на 4%.
Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает агентство «Минск-Новости».